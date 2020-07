Lamezia. Stasera lo spettacolo "Àntica, La Corona della Consapevolezza"

Si terrà questa sera, venerdì 31 luglio, inserito all’interno del cartellone estivo “Ciak, Ripartiamo da Lamezia”, lo spettacolo teatrale/culturale/sportivo denominato: Àntica, La Corona della Consapevolezza a cura dell’associazione Lux Gladio A.S.D

Alle ore 21.30 gli interpreti dell’associazione daranno il via ad una parata in abiti medievali, partendo dal corso G. Nicotera, precisamente dalla zona denominata “le palme” (inizio corso Nicotera) per giungere alla chiesa di San Domenico dove, i presenti, potranno assistere ad un combattimento tra sogno e realtà.

L’evento si snoderà lungo le strade di Lamezia Terme creando una dimensione di spettacolare surreale, regalando uno spaccato di arte e storia alla già vivace movida cittadina. Un perfetto equilibrio tra la tradizione del passato e la frenesia della modernità.

L’evento coniuga la bellezza dello spettacolo con la suggestività della Scherma Storica e fantasy portata avanti dal team Lux Gladio che da anni ormai, istruisce nuove matricole sugli usi della spada medievale, secondo i trattati dell’epoca. Scenografia Teatrale e rievocazione storica al servizio della storia, del fantasy e del divertimento.

Si raccomandano gli spettatori a non creare assembramenti e rispettare come sempre, tutte le norme anti contagio Covid 19, lasciandosi guidare con il sorriso, dai volontari dell’associazione che se pur in maschera, avranno il compito di far rispettare alcune fondamentali norme di sicurezza.