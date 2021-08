Lamezia. SS 280 piena di rifiuti e spazzatura di ogni genere

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Giuseppe Gigliotti, presidente di Italia Nostra Lamezia Terme, denuncia la problematica situazione sulla ss 280

Quanto è triste recarsi da Lamezia Terme a Catanzaro e trovare sulla ss 280, conosciuta come la strada dei Due Mari, cumuli di rifiuti e spazzatura di ogni genere.

Diventa indice di un grado di civiltà che non appartiene alla stragrande maggioranza dei calabresi.

In questo periodo dove si fa tanta fatica a ripartire un po’ in tutti i settori questo biglietto da visita non aiuta.

Noi siamo un popolo molto accogliente, fare trovare i rifiuti e i resti di cibo non nei luoghi predisposti ma belle aree di sosta non e’ consono al nostro modo di essere.

È evidente che noi non siamo in grado di identificare i responsabili. C’è chi potrebbe e dovrebbe farlo.

Invitiamo pertanto a pulire le aeree di sosta e predisporre quanto necessario per individuare chi si rende responsabile di simili deprecabili azioni.