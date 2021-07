Lamezia. Uomo scivola nei pressi fontana Piazza d’Armi, ferito alla testa

Lamezia. Stamane un uomo di nazionalità italiana è scivolato nei pressi della fontana di piazza d’Armi riportando un visibile trauma alla testa

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale che hanno recintato il luogo dell’incidente.

A detta dei testimoni che hanno assistito alla scena l’uomo era in stato di ubriachezza.

L’uomo, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi, è stato prontamente trasportato in ospedale per le cure del caso.