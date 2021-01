Lamezia. Viabilità cittadina. FdI chiede incontro al commissario Priolo

Nonostante i ripetuti solleciti all’ex amministrazione in carica, prendiamo atto che permangono a tutt’oggi e purtroppo, le gravi criticità più volte segnalate dal nostro consigliere comunale Pietro Gallo riguardo alla messa in sicurezza della viabilità nel territorio

Comunicato Stampa

Persistono infatti, gravi rischi per l’incolumità pubblica in seguito ai dissesti del manto stradale e mancanze di guardrail nel tratto di strada comunale che attraversa le frazioni di Miglierina, Cantarelle e Serracastagna divenute ormai delle vere e proprie mulattiere non degne di una città come Lamezia Terme. I cittadini delle zone montane non si possono permettere ulteriori perdite di tempo poiché sono ormai esasperati ed allo stremo delle loro forze.

Il tratto di strada di Via Eroi Di Sapri appena asfaltato vede la necessità urgente di manutenzione poiché sono saltati addirittura pezzi di asfalto appena steso.

La cosa ancora più incresciosa e molto più pericolosa è quella che riguarda l’incrocio tra Via Eroi di Sapri e via Gramsci che vede il verificarsi di tragici incidenti ormai quotidianamente, mettendo così a serio repentaglio l’incolumità di autisti e passanti considerato che la zona commerciale è ad alto traffico giornaliero.

Anche Via Martiri di Nassirya presenta una curva pericolosissima che in condizioni di pioggia diventa impercorribile. Il tratto di strada è stato già oggetto di numerosissimi e gravi incidenti.

Via Giuseppe Mastroianni necessita urgentemente lavori di manutenzione per rifacimento asfalto, pulizie e guardrail.

Per molte di queste arterie cittadine sono stati già previsti fondi per la manutenzione ordinaria, fatti sopralluoghi ma ad oggi ancora i lavori non hanno visto doverosa luce.

Poiché tali interventi non sono più assolutamente procrastinabili, Fratelli D’Italia sollecita la triade commissariale ad intervenire con estrema urgenza mettendo così in sicurezza la viabilità nei luoghi suindicati considerata che la situazione ormai insostenibile.

Il segretario di Fratelli D’Italia – primo partito politico della città – Gino Vescio, chiede pertanto e tramite la presente, un incontro urgente con i commissari prefettizi per poter fornire il proprio supporto, definire lo stato delle opere ed eventualmente, fornire i suggerimenti che dovessero rendersi necessari e raccolti dai cittadini, per effettuare le necessarie ed ormai non più rinviabili, opere di messa in sicurezza della viabilità cittadina dei tratti indicati.