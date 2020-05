Lamezia. Vicinanza amministrazione comunale a Mons. Giuseppe Schillaci

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme e dell’intera Città che rappresento, rivolgo un affettuoso saluto a Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Schillaci, ricoverato presso il reparto di cardiologia del Policlinico Gemelli di Roma

Comunicato Stampa

La sua figura è, per il popolo lametino e dell’intera Diocesi, stella polare lungo il cammino di crescita e rinascita e la sua assenza è motivo di dispiacere e smarrimento. Non possiamo negare quanto manchi, lungo il cammino dei fedeli, il suo sorriso consolatore e illuminante ma siamo sereni nel saperlo affidato alle cure dei medici che ne potranno seguire la pronta ripresa fisica.

Voglio soltanto far sentire la vicinanza spirituale e mai come in questo momento virtuale di un’intera città, pronta a festeggiare il ritorno del suo cuore grande ed ogni giorno di più pulsante perché mosso da puro amore ed energia positiva.

In attesa di ricevere confortanti notizie, preghiamo per lui ed a lui rivolgiamo il nostro gaio pensiero e le bellissime parole di Papa Wojtyla: “Non abbiate paura!”.

Il Sindaco del Comune di Lamezia Terme

Avv. Paolo Mascaro