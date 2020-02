Laura Calderini vince la prima edizione del concorso letterario “Dario Galli”

La scrittrice Laura Calderini con “Il profumo dell’alloro” vince la prima edizione nazionale del Premio letterario “Dario Galli”, ideato e promosso dalla casa editrice Grafichè della famiglia Perri.

LAMEZIA. È in programma per sabato 29 febbraio 2020 alle 18, la premiazione della prima edizione del concorso letterario nazionale “Dario Galli” ideato e promosso dalla Casa Editrice Grafichéditore. La vincitrice di questa prima edizione che ha riscosso notevole successo in tutta Italia è la scrittrice Laura Calderini con la sua raccolta di novelle “Il profumo dell’alloro”. Nata a Roma, ma residente ad Orvieto sin dalla prima infanzia, la vincitrice del premio letterario “Dario Galli” ha già pubblicato dei libri ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale.

Il libro “Il profumo dell’alloro” verrà pubblicato dalla Casa Editrice Grafichéditore promotrice del concorso. Alla cerimonia di premiazione di sabato parteciperanno S.E. Mons. Giuseppe Schillaci, vescovo della diocesi di Lamezia; il professore Italo Leone, presidente della giuria che ha vagliato gli elaborati partecipanti al concorso; Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia; Giorgia Gargano, assessore alla Cultura del Comune di Lamezia. Ospiti dell’incontro anche il deputato Domenico Furgiuele e il consigliere regionale Pietro Raso. La serata sarà allietata dall’esibizione musicale del gruppo Accademia.

A fare gli onori di casa saranno Antonio Perri e Nella Fragale, titoli della Casa Editrice Grafichèditore.

“La prima edizione nazionale del concorso letterario “Dario Galli” – affermano gli editori – può ritenersi un vero successo. Oltre cento sono gli elaborati inediti che sono pervenuti alla nostra casa editrice che, qualche mese fa, ha lanciato questa iniziativa per omaggiare Dario Galli, uno dei più grandi e apprezzati letterati e poeti di Lamezia Terme”. Gli editori tengono a precisare che “i giudici della giuria hanno letto ed esaminato tutti gli elaborati pervenuti senza conoscersi e senza consultarsi fra loro. Inoltre, i giurati hanno vagliato i lavori partecipanti al premio senza avere notizie sugli autori degli elaborati. Gli stessi, infatti, sono stati consegnati al vaglio dei giurati senza la firma dei rispettivi autori”. Dopo l’attenta disamina di tutti i lavori in concorso, all’unanimità la giuria ha stabilito che a vincere fosse la raccolta di novelle “Il profumo dell’alloro” di Laura Calderini.

La premiazione si terrà nella sede della Casa Editrice Grafichéditore – Tipografia Perri in via Del Progresso a Lamezia Terme.

Dario Galli, nato a Nicastro nel 1914, dopo aver conseguito il diploma di insegnante elementare partì per la Spagna col grado di sottotenente. Proprio in terra iberica iniziò a scrivere i suoi primi componimenti. Tornò in Italia con la Croce al Merito di guerra ma fu ben presto richiamato alle armi all’inizio della Seconda guerra mondiale. Concluso il periodo dedicato al servizio della patria, ebbe un incarico al Banco di Napoli e sposò Irma Giordano, insegnante elementare, da cui ebbe cinque figli. Collaborò per molti anni al mensile culturale “Calabria Letteraria” e fondò l’accademia Neocastrum di cui fu presidente per molti anni. Morì nel 1977. Tanti i riconoscimenti ricevuti da Dario Galli tra lauree ad honorem e premi letterari. L’università Calabrese della terza età gli ha anche dedicato il libro “Dario Galli” curato dal professore Eugenio Leone. Tra le sue opere ricordiamo: Canti perduti (1953), Sette faville (1955), Strade del mio paese (1956), Canti crepuscolari – Liriche (1957 Roma), Il dono (1961 Roma), Allu cantu d’ ‘a vrascera (1962 Roma) che è il suo capolavoro in vernacolo nicastrese.