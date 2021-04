Lavoratori Leonardo, arriva il cambio di appalto. Lo Papa: «È un primo passo»

E’ nata a Lamezia Terme il 27 marzo del 1989, è laureata in Scienze della comunicazione e ha un master in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy.

E’ una scrittrice. Nel 2015 ha pubblicato la sua prima silloge poetica dal titolo “Cespugli di rovi” con Eretica Edizioni e con la stessa casa editrice ha pubblicato nel 2017 la raccolta di poesie dal titolo “Annerita di condensa”.

Attualmente è redattrice e articolista per Lameziaterme.it.