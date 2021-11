Lega Calabria: delineati i percorsi futuri del partito con Matteo Salvini

Proficuo incontro a Catanzaro di Matteo Salvini con gli eletti Filippo Mancuso, Pietro Raso, Giuseppe Gelardi, Simona Loizzo, l’assessore Tilde Minasi, Nino Spirlì, Roy Biasi e il Commissario Giacomo Francesco Saccomanno, per una riflessione sulla composizione della giunta regionale e sull’utilità di definire il percorso da intraprendere per affrontare le importanti sfide che aspettano i calabresi e, quindi, l’istituzione regionale, guidata dal presidente Roberto Occhiuto

Comunicato Stampa

Una discussione molto utile che ha messo in evidenza i grandi passi avanti ottenuti dalla Lega e l’ottimo risultato nella competizione regionale, con il rafforzamento del partito nell’organizzazione regionale.

A seguire altro incontro di rilievo a Reggio Calabria con i soli quadri dirigenziali del partito per sottolineare la necessità di una ristrutturazione dello stesso sul territorio e per sostenere l’azione nelle istituzioni, con un collegamento continuo e costante con la base.

Dopo una breve relazione del Commissario Saccomanno, che ha ringraziato e si è congratulato con tutti e, in particolare, con Mancuso e Minasi per i prestigiosi incarichi, e l’ampio intervento di Matteo Salvini, vi è stata una discussione sulle tematiche da affrontare e sulle metodologie da utilizzare per una crescita maggiore e per dare consistenza all’azione di concretezza che contraddistingue la Lega dagli altri movimenti.

Un ringraziamento da parte di tutti a Matteo Salvini per l’interesse sempre maggiore dimostrato per la Calabria e per le indicazioni fornite sia sull’attività di governo che su quelle che il partito nazionale affronterà nei prossimi mesi.