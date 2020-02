La Lega Pro con la vice presidente Cristiana Capotondi al Festival di Sanremo

Cristiano Ronaldo ha portato la maglietta, io ho portato il pallone

Così la vice presidente della Lega Pro Cristiana Capotondi ha esordito al Festival di Sanremo, regalando ad Amadeus il pallone celebrativo dei 60 anni di vita della Serie C.

Il presentatore ha ringraziato mentre Cristiana Capotondi lo ha invitato a giocare: “Se vuoi domani mattina partitella. Calcio a 5 o calcio a 11, come volete”.

Amadeus ha sottolineato come “Cristiana è fortissima. Vice presidente di Lega Pro, è la prima volta nella storia che una donna ricopre un simile incarico. Abbiamo raccontato anche ai ‘Soliti Ignoti’ questa particolarità e questo ruolo così importante”. La vice presidente ha parlato di ‘Bella da morire’, fiction in cui è protagonista e che andrà in onda prossimamente su Rai 1. Poi ha concluso dicendo ad Amadeus: “Questo è il pallone celebrativo dei 60 anni di vita della Lega Pro. E’ un pezzo unico, solo per te. E ti abbraccia tutta la Lega Pro, una famiglia enorme”.