Lamezia. Liceo Campanella si aggiudica per il secondo anno gara di tedesco

È ormai diventata una tradizione la gara degli scioglilingua, in questo solco si è svolta l’edizione del 2021: domenica 11 aprile circa 40 partecipanti, provenienti da varie zone della Calabria, si sono sfidati a colpi di scioglilingua francesi e tedeschi, in una gara all’insegna del divertimento

A fare il tifo c’erano anche i loro insegnanti: per il Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme, guidato dalla Dirigente dott.ssa Susanna Mustari, ha partecipato la docente di tedesco Cetty Lucchino, la cui categoria è stata valutata da Alexander Schmitt dell’ambasciata della Repubblica Federale di Germania e da Josephine Löffler dell’Istituto Ciao-Tschau.

Il Liceo “T. Campanella” per il secondo anno consecutivo si aggiudica il premio: nell’anno scolastico 2019/20 vincitore era stato Loris Tedesco della 1° sez. A Linguistico e nell’edizione di quest’anno vincitrice è Paola Cefalà della 1° sez. A Linguistico.

Tutti concordi nel dire: i partecipanti sono stati bravissimi. Questo è un modo divertente di imparare le lingue. A moderare la gara Loris Rossetto, Presidente dell’associazione Amici del tedesco. In palio per ogni categoria, tre giorni di vacanza sul mar Ionio per due persone, presso l’ostello Bella Calabria, realizzato in un bene confiscato a San Leonardo di Cutro, grazie al sostegno di Fondazione con il Sud.

Moltissimi i complimenti del delegato per la regione Calabria dell’ Ambasciata tedesca di Roma, Alexander Schmitt per l’entusiasmo e il lavoro appassionato di docenti ed alunni del Liceo ” T. Campanella” che ha avuto modo di visitare personalmente l’8 gennaio 2020. Un anno fa al dibattito con i ragazzi del Liceo Linguistico è seguita una conferenza dei servizi che ha visto presenti il sindaco di Lamezia, l’assessore alla cultura, l’assessore alle politiche giovanili, i Dirigenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio. L’incontro ha inteso sottolineare l’importanza della lingua tedesca per il comprensorio e per la regione tutta.

Grande la soddisfazione della Dirigente Susanna Mustari e delle docenti di tedesco Concettina Lucchino e Ursula Mader per questo ennesimo, importante riconoscimento.