Il Liceo Galilei ospiterà la competizione provinciale del “Premio Scuola Digitale 2021”

Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia per il secondo anno consecutivo è stato scelto come scuola polo del “Premio Scuola Digitale”

Il Liceo, ospiterà domani 27 aprile 2021 alle ore 14,30, su piattaforma online, la competizione a livello provinciale, che sarà trasmessa in diretta sul canale youtube.

Il Premio Scuola Digitale 2021, ormai alla sua terza edizione, voluto e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, intende promuovere e favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nel settore dell’innovazione didattica e digitale, valorizzando progetti che propongano modelli originali e buone pratiche di didattica integrata.

A far da cornice alla competizione, tanti ospiti di riguardo: Riccardo Giacoia, giornalista di Rai3, La Dott.ssa Barbieri, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale, e gli illustri componenti della Giuria: Florindo Rubbettino, Imprenditore, la Dott.ssa Lucia Abiuso, Responsabile del Piano Nazionale Scuola Digitale dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Dott.Vito Primerano, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale, e Francesco Calimeri, Professore di informatica presso l’Università della Calabria.

La guest star dell’evento è la giovane GUENDA GORIA. La Goria, volto noto della tv nazionale, figlia della presentatrice, Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo, Amedeo Goria, è attrice di cinema e teatro, cantante e pianista.

La competizione avrà come come protagoniste le scuole di primo e secondo ciclo, ognuna di esse avrà 6 minuti di tempo per presentare il proprio progetto in gara. Le due scuole vincitrici, una per il primo e una per il secondo ciclo, rappresenteranno la provincia di catanzaro nella competizione regionale, saranno inoltre premiate con un assegno di mille euro per sviluppare il progetto proposto.