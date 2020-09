Lista Unica Decollatura: paese invaso dalla sporcizia, servizi essenziali inesistenti

Lista Unica Decollatura: sindaco ma non ti vergogni neanche un po’ della situazione in cui versa il Paese?

Comunicato Stampa

Il paese invaso dalla sporcizia, servizi essenziali (raccolta dei rifiuti in particolare) inesistenti, un’amministrazione che verrà ricordata per l’affaire Wifi e Videosorveglianza e per la grave situazione nella gestione del progetto Siproimi (ex Sprar) e come se non bastasse ciliegina sulla torta per le buche assurde presenti in paese, in particolare in località Bonomilo, Crapuzza e località Villaggio Gesariellu.

I Consiglieri di Lista Unica Gigi De Grazia e Luigi Bonacci, già in passato si sono recati più volte nelle zone suddette e hanno segnalato in Comune e sui quotidiani la grave situazione del manto stradale. Nella giornata odierna (domenica 13 settembre ) si sono nuovamente recati nelle località suddette per evidenziare la gravità della situazione e produrre una relazione da consegnare al nuovo Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Decollatura

“Si è reso necessario riprendere questo triste argomento poichè giorni fa ci sono giunte numerose proteste per la difficoltà di accesso da parte di mezzi di soccorso a raggìungere questi territori, abitati da cittadini che pagano le tasse, da anziani, da persone diversamente abili, da famiglie che tra l’altro stanno distruggendo le proprie autovetture grazie al manto stradale dissestato . Sindaco Brigante- dichiara Gigi De Grazia Capogruppo di Lista Unica- ha perso ogni senso della vergogna? Gli abitanti delle zone che si sono rivolti a noi hanno notato che i crateri si sono estesi e in prossimità dell’inverno imminente diventeranno delle fosse ancora più pericolose. Non intendo coinvolgere nella segnalazione i sei componenti di maggioranza rimasti che, a questo punto, ritengo non comprendano, dal momento che l’unico ruolo che abbiamo potuto verificare in Comune e quello dell’alza mano… muta e decisa” .

Sindaco Brigante – conclude Gigi De Grazia- Lei che ha puntato nella sua campagna elettorale sulla Rinascita del paese accompagnata dalle note di “A Mano a Mano” del grande Rino Gaetano, con una squadra di professionisti che , A Mano a Mano se ne sono scappati e Lei è rimasta in compagnia di un team con cui alle prossime elezioni piuttosto che promettere una Rinascita “A Mano a Mano” può invece proporre un epico Disastro sulle note di Profondo Rosso. Quantomeno sarebbe una prospettiva più coerente con il programma del suo “dream team” .