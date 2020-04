La loggia massonica Rosslyn dona mascherine per vigili del fuoco

La loggia massonica Rosslyn all’oriente di Catanzaro, istituzione del Grande Oriente Italiano Obbedienza Piazza del Gesù, con molti iscritti attivi in primo piano sul fronte dell’impegno sociale, ha donato in questi giorni oltre 400 mascherine AT-3 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

“Riteniamo che di fronte a questa situazione di grave criticità sanitaria – ha detto il Maestro Venerabile Aldo Leone – tutti dovrebbero essere in grado di adottare le misure di protezione più adeguate. Viviamo nello stesso contesto, l’uno accanto all’altro, e oggi, qualunque cosa accada, è strettamente legata alla comunità. Interessa ognuno di noi. I numeri degli ultimi giorni sembrano segnare un lieve decremento dell’epidemia, ma serve prudenza e non si può abbassare la guardia: ancora purtroppo non è finita e dovremo proteggerci ancora a lungo.

Oggi l’emergenza più forte è quella di intervenire per ‘spegnere’ la devastazione del Coronavirus. Oggi dobbiamo esserci tutti a difesa di tutti.

Le mascherine consegnate dal delegato di loggia Roberto Oliverio, sono state realizzate dalla sartoria “Antichi Tessitori” di Catanzaro, ed è stata possibile anche grazie al coordinatore nazionale USB (Unione Sindacale di Base) Antonio Jiritano.