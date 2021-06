Lotteria degli scontrini, estrazione di oggi 10 giugno: premi, come funziona

Da oggi le prime estrazioni settimanali: come partecipare

Lotteria degli scontrini, scatta un’altra ora x per tempi, premi e modalità. Oggi giovedì 10 giugno 2021 infatti è la data delle prime estrazioni settimanali del 2021 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23:59. A partire da questa data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

I PREMI – Come ricorda Agipronews, il concorso mensile ha già debuttato tre mesi fa e finora ha distribuito 3 milioni di euro. In palio per ogni appuntamento settimanale – a cui parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente – ci saranno 15 premi da 25mila euro ciascuno. A questi si aggiungono i 10 premi da 100mila euro previsti per i vincitori dell’estrazione mensile. Un’altra novità riguarda invece i bonus introdotti insieme all’estrazione settimanale: verranno quindi assegnate 25 vincite “extra”, ognuna da 10mila euro.

I PREMI PER GLI ESERCENTI – A festeggiare saranno anche gli esercenti: per l’estrazione mensile arriveranno 10 premi da 20 mila euro ciascuno, per quelle settimanali le vincite saranno 15 da 5mila euro ognuna, i premi “bonus” saranno 25 da 2mila euro.

COME RISCUOTERE LE VINCITE – Le vincite verranno comunicate tramite Pec o tramite raccomandata. I vincitori avranno poi tre mesi di tempo dalla comunicazione della vincita per reclamare il premio presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà tramite bonifico bancario o postale e non è soggetto a tassazione.

COME PARTECIPARE – Alla Lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che sono in grado di mostrare all’esercente il codice lotteria – da richiedere sul portale dedicato – al momento di ogni acquisto cashless. Per ogni scontrino elettronico emesso, vengono distribuiti i biglietti virtuali: a ogni euro speso corrisponde un tagliando, fino a un massimo di 1.000 per ogni scontrino. Alla lotteria non partecipano gli acquisti effettuati in contanti, quelli inferiori a un euro, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente utilizza il proprio codice fiscale o la tessera sanitaria per la detrazione o la deduzione fiscale.

APP – La lotteria degli scontrini è la nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.