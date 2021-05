Lucia (PD): Lamezia ha bisogno di una nuova visione per il futuro

Dichiarazione di Franco Lucia PD nell’imminenza della decisione del Consiglio di Stato sulle elezioni a Lamezia

Comunicato Stampa

Nelle prossime ore il Consiglio di Stato si pronuncerà sul ricorso presentato dal candidato a sindaco del M5S.

Per quanto ci riguarda aldilà dell’esito che in ogni caso rispetteremo siamo del parere che la politica a Lamezia deve fare un salto di qualità per fare uscire velocemente la città dall’emergenza democratica e economica in cui da tempo versa e dall’isolamento istituzionale in cui si trova per recuperare il suo ruolo sulla scena regionale e nazionale.

Lamezia ha bisogno di una nuova visione per il futuro e di una classe dirigente che sia capace di realizzarla sfruttando al meglio le opportunità previste dal Pnrr che destina ingenti risorse per il mezzogiorno e per la Calabria.

Non da meno saper programmare e spendere le risorse già disponibili, decine di milioni di euro, potenziando la propria struttura tecnico amministrativa seguendo il criterio dell’efficienza e della massima trasparenza.

Per fare ciò la politica deve fare una forte inversione di tendenza che bandisce definitivamente l’arrivismo sfrenato di questi anni teso ad occupare le istituzioni ad ogni costo per meri interessi personali, prendere le distanze da commistioni affaristiche e criminali, favorire al suo interno processi di rigenerazione e interrogarsi concretamente sul massiccio astensionismo che, da anni, si registra ad ogni tornata elettorale.

Dobbiamo riscoprire il gusto della buona e sana politica per il bene comune ripristinando luoghi diffusi per un confronto democratico e partecipato sul futuro della città necessari per avere domani istituzioni credibili, sane, trasparenti e impermeabili a qualsiasi condizionamento che contrasta con il bene comune.

Per queste ragioni occorre una nuova politica che apra sentieri nuovi e in cui tutti si rimettono in discussione coinvolgendo le migliori energie per il bene della città.

Il Pd di Lamezia da tempo e senza tentennamenti ha imboccato questa strada per ridare dignità alla politica e alla città e per concorrere a riconquistare credibilità in Calabria a Roma e a Bruxelles.