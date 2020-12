La Madonna dei mandarini: Immacolata ed accudente…

A madonna d’’e mannarine

Quann ’nciélo n’angiulillo

nun fa chéllo ch’ha da fa’,

’o Signore ’int’a na cèlla

scura scura ’o fa nzerrà.

La Madonna dei mandarini

Quando in cielo un angioletto

non fa il suo dovere,

il Signore lo fa rinchiudere

in una cella molto buia.