Malati cronici: Regione impone uso mascherine senza averle fornite

La Calabria, come disposto da decreto ministeriale e non contestato nell’ultima ordinanza Santelli, si trova anche a fare i conti con l’obbligo imposto dell’utilizzo di mascherine o, in alternativa, di coprirsi bocca e naso con «un tessuto»

Comunicato Stampa

La Regione obbliga ma prima ancora avrebbe dovuto provvedere a fornire le mascherine a tutti i calabresi.

Non sarebbe male pensare anche a sostegni per tutte le partite IVA e attività in proprio. Non è certo l’elemosina delle 600 euro che potrà dare impulso alla ripresa. Si pensi al solo costo dei fitti…

In Calabria ognuno dovrà fare per sé, vista la carenza atavica di dispositivi di protezione persino per il personale sanitario.

I carichi spediti dalla Prociv certamente non bastano. Intanto nella regione scatta l’effetto Torano.

Intanto assessori consiglieri regionali presidente e dirigenti continuano a percepire lauti stipendi.

È forse giusto tutto questo?

Giuseppe Gigliotti presidente dell’associazione malati cronici del lametino

Giuseppe Marinaro coordinatore malati cronici del lametino.