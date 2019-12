Marco Polimeni: auguri di buon lavoro al presidente del Consiglio di Lamezia Pino Zaffina

Esprimo i più sinceri auguri di buon lavoro al neo presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme, Pino Zaffina, chiamato a svolgere un ruolo importante alla guida dell’assise civica

Comunicato Stampa

Sono certo che saprà svolgere questo delicato incarico con imparzialità e senso di responsabilità.

A Zaffina non posso che ribadire l’assoluta disponibilità al dialogo e alla collaborazione tra i rispettivi consigli comunali di Catanzaro e Lamezia che potranno riprendere il lavoro interrotto negli scorsi mesi.

Ho avuto modo di sottolineare quanto il confronto istituzionale sia fondamentale per lo sviluppo del Capoluogo, della provincia e di tutta la regione.

In questo momento storico molto complesso per tutti gli enti locali, diventa necessario ancora di più unire le forze per una programmazione sinergica che possa contribuire a far crescere l’area vasta in modo proficuo.

Sono tanti i temi che potranno essere discussi con i colleghi del Consiglio lametino ed è, per questo motivo, che inviterò il presidente Zaffina a calendarizzare una seduta congiunta delle assemblee di Catanzaro e Lamezia che sarà ancora una volta prova del rapporto di amicizia tra le due città consorelle.