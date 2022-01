Mascherine e tamponi, quanto pesano sulle tasche degli italiani

Consumerismo: “E’ un salasso, fino a oltre 4.800 euro l’anno a famiglia. Governo preveda gratuità sotto i 20mila euro”

Dotarsi di mascherine Ffp2 e sottoporsi regolarmente ai tamponi anti-Covid rappresenta un salasso per le famiglie, e può arrivare a costare fino a 4.824 euro all’anno per un nucleo di 4 persone.

Lo denuncia oggi Consumerismo No Profit, associazione dei consumatori che ha redatto uno studio per capire come l’attuale emergenza sanitaria incida sulle tasche degli italiani.

Oggi le classiche mascherine chirurgiche possono essere reperite sul mercato, tra web e negozi fisici, a un prezzo medio di 0,20 euro al pezzo. Tuttavia, annota l’associazione, tale mascherina non è più sufficiente, poiché per accedere a bus, metro e treni ed entrare nei locali pubblici è necessario dotarsi di Ffp2, che nelle farmacie sono vendute al prezzo calmierato di 0,75 euro, ma nei negozi e sul web hanno prezzi molto variabili, da 0,40 a 2,50 euro al pezzo.

Per i tamponi i prezzi variano a seconda del tipo di test cui ci si sottopone: il sierologico ha un costo compreso tra i 20 e i 30 euro, quello rapido viene eseguito dalle farmacie al costo fisso di 15 euro, mentre per il molecolare i listini oscillano tra i 60 e i 140 euro, a seconda delle tempistiche per ottenere l’esito e della regione di residenza (al nord costano sensibilmente di più rispetto al sud Italia).

Considerando dunque i prezzi medi delle mascherine, ogni singolo cittadino, stima Consumerismo, “spende circa 300 euro all’anno tra chirurgiche e Ffp2, cui si aggiungono 75 euro di spesa mensile per i tamponi (ipotizzando un tampone rapido e uno molecolare al mese), per una spesa totale di 1.200 euro annui”.

Una famiglia di 3 persone, per le stesse voci di spesa e ipotizzando gli stessi consumi, deve affrontare un costo pari a 3.618 euro annui. Spesa che può arrivare a 4.824 euro annui in caso di nucleo familiare composto da 4 persone, che spende per tutta la famiglia 1.224 euro annui per le mascherine, 3.600 euro per i tamponi.

“Un vero salasso – commenta il presidente Luigi Gabriele – Chiediamo che il costo di mascherine e tamponi sia totalmente a carico del servizio sanitario per le famiglie con Isee fino a 20mila; oltre tale soglia, chiediamo la deducibilità di tali spese almeno al 50%”.