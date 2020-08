Maurizio Davoli secondo allenatore della Raffaele Lamezia

Si va a delineare quasi definitivamente lo staff tecnico per la prossima stagione

Oggi presentiamo Maurizio Davoli. Sarà lui il vice di Mister Torchia. Insieme guideranno la prima squadra, con occhi sempre ben attenti sulle altre squadre gialloblù, giovanili e non.

Abbiamo sentito Maurizio. Gli abbiamo chiesto quali sono le sue prime sensazioni:

“Sono molto contento e orgoglioso di questa opportunità che mi è stata data dal Presidente Strangis, fare parte dello staff tecnico della Raffaele sará per me un’ulteriore occasione di crescita umana e sportiva. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi con i quali ho sviluppato le mie capacità e che mi hanno fatto capire l’importanza di essere squadra. Infine un grazie particolare va a mio padre che in tutti questi anni ha creduto in me e mi ha supportato tra alti e bassi, tra lacrime e gioie.”