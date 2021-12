Entra in carica il dott. Maurizio Marino, nuovo comandante della Polizia Locale di Lamezia

È entrato in servizio il Comandante della Polizia Locale di Lamezia Terme dott. Maurizio Marino. Gli auguri di buon lavoro del sindaco Avv. Paolo Mascaro e del Vice Sindaco con delega alla Polizia Municipale Avv. Antonello Bevilacqua

Maurizio Marino da martedì 23 novembre, è il nuovo comandante della Polizia Locale di Lamezia Terme, nonché dirigente del Settore Polizia locale, Vigilanza e Sicurezza urbana e Protezione Civile. La sua è una riconferma, in quanto il comandante Marino, originario di Reggio Calabria, ha già guidato la Polizia Locale di Lamezia Terme durante la gestione commissariale.

Il sindaco Mascaro e il Vice Sindaco Bevilacqua, quest’ultimo nell’assetto di Giunta ha la delega alla Polizia Municipale, hanno incontrato il nuovo comandante non solo per augurare buon lavoro, ma anche al fine di concordare operativamente i primi obiettivi, affrontare problemi concreti ed aspetti organizzativi.

Dopo aver infatti, illustrato le criticità cittadine in materia di sicurezza urbana, ma anche l’ottima collaborazione con Prefettura, Questura, Forze dell’ordine, oltre che i vari fronti sui quali l’Amministrazione comunale è impegnata, tra i quali i controlli alla riqualificazione urbana, il ripristino del servizio di videosorveglianza cittadino e la attivazione di un servizio di telecamere da allocare in centro storico e nei pressi delle principali scuole cittadine, (il liceo scientifico in via Generale Dalla Chiesa; l’istituto Professionale in Via Leonardo Da Vinci; il Polo Tecnologico, Trav. via Miceli e l’istituto Magistrale in via Cristoforo Colombo) il sindaco Mascaro rivolto al Comandante ha affermato: La attende un compito faticoso e impegnativo, ma a supportarla avrà una squadra motivata e coesa. Sono assolutamente convinto che il Comune abbia trovato la persona giusta per dirigere il Comando di Polizia locale soprattutto perché con questo primo passo intendiamo aprire un nuovo duraturo ciclo che speriamo possa evolversi anche con potenziamento e qualificazione del corpo sia in termini di risorse umane che di apparecchiature ed equipaggiamento.

Esprimo grande soddisfazione per questo rientro – ha sottolineato da parte sua il Vice Sindaco e Assessore con delega alla Polizia Municipale, avv. Bevilacqua – nella certezza che l’impegno del Comandante Marino contribuirà a rafforzare il lavoro che il Vice Comandante Rubino e gli Agenti della Polizia Municipale hanno svolto e svolgono, sia pur tra mille difficoltà, in tema di controllo del territorio, rispetto della legalità, decoro urbano e sicurezza dei cittadini”.

Ringrazio l’Amministrazione – ha dichiarato invece Marino – per avermi concesso l’opportunità di servire la bellissima comunità di Lamezia Terme, che ho iniziato a conoscere in questi mesi. Per me è un piacere e un onore, in quanto ho avuto modo di osservare da vicino la qualità, la serietà e la professionalità della macchina comunale e dei colleghi della Polizia Locale. Da parte mia assicuro il massimo impegno per rispondere con velocità ed efficienza a tutte le segnalazioni dei cittadini, al fine di garantire maggiore sicurezza al territorio.

Felicia Villella Nata calabrese classe ’88, si laurea con lode in Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali all’Università della Calabria nel 2011, nel 2013 acquisisce un master di II livello, SIMPASS, nel restauro di beni archeologici sommersi. Collabora con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Unical e prosegue la sua attività come ricercatrice indipendente. È stata redattore capo per la regione Calabria nel progetto “Discovering Italia” del sito progettostoriadellarte.it. Ha lavorato per il Grande Progetto Pompei, 150 Giovani per la cultura – MiBACT, nel 2015. Per l’a. s. 2020/2021 ha insegnato per un istituto superiore Geografia del territorio e per un ente privato Software di gestione del Patrimonio librario e Normative ministeriali MiBACT. Ha lavorato per il Museo archeologico Lametino – Direzione regionale musei Calabria fino a giugno 2020. Attualmente collabora con la testata giornalistica LameziaTerme.it. See author's posts