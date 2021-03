MCL Calabria sostiene la campagna 1 euro a famiglia

Il progetto non si ferma all’aiuto economico ma, attraverso una rete di consulenti familiari e associazioni specializzate, offre a chi ne avrà bisogno servizi di supporto per qualsiasi necessità familiare.

Comunicato Stampa

A causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, e del lockdown che questa situazione ha imposto, sono aumentate di 12 punti percentuali le famiglie italiane che dichiarano di non riuscire ad arrivare alla fine del mese: se prima della pandemia erano pari al 46%, adesso si attestano al 58%. Ciò significa che circa 6 famiglie su 10 ritengono di essere in maggiore difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19. È quanto emerge dallo studio “Emergenza Covid 19: gli italiani tra fragilità e resilienza finanziaria”.

A un anno esatto dall’inizio della pandemia il Forum delle Associazioni Familiari, lancia l’iniziativa #1euroafamiglia, una campagna di raccolta di micro-donazioni per aiutare le famiglie in difficoltà economica temporanea. Attraverso un impegno minimo di 1 euro, si potranno aiutare migliaia di persone che in questo periodo stanno avendo problemi a pagare la rata del mutuo o le bollette, e stanno dando fondo ai risparmi accumulati.

Il progetto non si ferma all’aiuto economico ma, attraverso una rete di consulenti familiari e associazioni specializzate, offre a chi ne avrà bisogno servizi di supporto per qualsiasi necessità familiare.

Mcl Calabria attraverso le proprie strutture territoriali e i propri servizi sostiene convintamente questa iniziativa, testimoniando ancora una volta la propria vocazione popolare come Movimento per la gente e tra la gente.

Chiunque può partecipare collegandosi al sito https://fondofamiglie.org

Il Presidente Regionale

Avv. Vincenzo Massara