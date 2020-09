Mercurio (FdI): sindaco rinvii la manifestazione Sport Summer Arena

Visti i casi di quarantena obbligatoria per covid appresi nelle ultime 24 ore e pubblicati sull’albo pretorio del comune di Lamezia Terme, inviterei il sindaco Paolo Mascaro a sospendere le iniziative pubbliche previste per stasera nel quartiere di Sambiase e che porterebbero a conclusione le tre giornate del “Sport Summer Arena”, la nota e ben riuscita serie di incontri sportivi organizzati dalle associazioni di settore

Comunicato Stampa

Non è intenzione entrare nella polemica sterile dei numeri dei contagi, dei tamponi, fatti, da fare, dai casi asintomatici ecc ecc. tuttavia è indiscutibile che le cifre inducono cautela anche alla luce del fatto che a Lamezia Terme, questi numeri non si sono toccati nemmeno in piena emergenza covid;

La splendida inziativa che vede rivivere questa parte della città, per la quale si ringrazia l’amministrazione comunale, i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione che hanno collaborato alla riuscita dell evento, non vogliamo di certo diventi causa di maggiore diffusione del virus.

Oltre ad essere superfluo ripetere i rischi e le possibilità (sotto lo zero) della declassata sanità lametina di far fronte all’emergenza nel caso di aumento dei numeri, tra venti giorni dovrebbero riaprire le scuole per cui, in queste circostanze, una maggiore cautela forse è piu che dovuta.

I cittadini lametini e soprattutto i giovani che hanno animato queste serate capiranno la scelta di un rinvio, sperando che il sindaco si regoli in merito a questa richiesta, fermo restando che in ogni caso, le scelte poste a tutela della salute dei cittadini, seppur impopolari, quando devono prese, vanno assunte senza se e senza ma.

Avv. Rosina Mercurio

Fratelli d’italia Lamezia Terme