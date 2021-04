Mercurio (FdI): ufficio Poste Sant’Eufemia situazione inaccettabile

Mentre l’emergenza Covid19 spinge per un aumento della durata dei servizi, Poste italiane va controcorrente e chiude gli sportelli

Comunicato Stampa

E’ quanto di paradossale sta accadendo nella comunità di Sant’Eufemia Lamezia che in questi giorni subisce un disservizio, proprio per la mancata funzionalità dello sportello di Poste Italiane.

Una situazione inaccettabile, non più configurabile come temporanea ed emergenziale poiché la vicenda si protrae da circa due anni, da quando, a seguito di un’inagibilità dei locali in cui si trovava, oggi superata, si è spostata “temporaneamente” in un container.

Gli abitanti del territorio di Sant’Eufemia devono essere rispettati come in tutti gli altri paesi; purtroppo il disagio viene subito principalmente dalle fasce più deboli, persone anziane o con difficoltà logistiche a spostarsi nelle sedi indicate nel cartello affisso alla sede di Sant’Eufemia.

Fratelli d’Italia Lamezia si fa carico di sollevare la problematica nelle opportune sedi affinché venga celermente ripristinato il servizio in maniera duratura e continuativa, ricordando ai dirigenti della stessa, qualora ce ne fosse bisogno, che a pochi metri dalla sede degli sportelli dista sia la stazione ferroviaria e che l’aeroporto internazionale.

Fratelli d’Italia Lamezia

Avv. Rosina Mercurio