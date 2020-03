Montebello Jonico (RC). Il sindaco Suraci positivo al coronavirus

Dopo la morte sabato del dipendente comunale, il sindaco di Montebello Jonico, Ugo Suraci si è sottoposto al tampone, che purtroppo ha dato esito positivo

A darne notizia lo stesso sindaco con un post su facebook ieri, domenica 15 marzo: «in questo momento di particolare difficoltà per tutti noi, COMUNICO ALLA COMUNITÀ MONTEBELLESE CHE SONO RISULTATO POSITIVO AL PRIMO TAMPONE PER IL COVID-19 cui sono stato sottoposto nella serata di ieri, 14 marzo, ed il cui esito ho conosciuto nel tardo pomeriggio odierno. In questo momento mi trovo in attesa presso il GOM “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. ESORTO TUTTE LE PERSONE CHE HANNO AVUTO CONTATTI CON ME NEGLI ULTIMI 14 GIORNI A PERMANERE IN QUARANTENA OBBLIGATORIA presso le proprie abitazione e, soltanto nel caso dovessero insorgere sintomi quali febbre alta, tosse ed affanno, di allertare il 118, il numero verde regionale 800 767676 o il numero del Ministero della Salute 1500. Approfitto anche di questa occasione per ESORTARE ancora una volta i CITTADINI MONTEBELLESI a RIMANERE A CASA e di allontanarsi soltanto nei casi di necessità previsti dal DPCM 9 marzo 2020 (comprovate esigenze lavorative, questioni sanitarie, acquisto di farmaci, acquisto di generi alimentari, ecc.) muniti del MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE o pronti a compilarlo ad eventuale richiesta delle Forze di Polizia (il modello è anche nella loro disponibilità). In caso di uscita dall’abitazione le Autorità Sanitarie consigliano l’utilizzo di mascherina e guanti. Nel caso in cui l’accesso alle farmacie o ai supermercati sia consentito soltanto in forma contingentata (poche persone per volta) Vi invito a rispettare l’ordine d’ingresso ed a mantenere la DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 1 METRO sia fuori che dentro l’esercizio commerciale. Non è necessario acquistare quantità eccessive di BENI DI PRIMA NECESSITÀ in quanto ne è garantito il regolare rifornimento ai rivenditori.»

Il primo cittadino, 76 anni, febbricitante, nella giornata di sabato è stato ricoverato agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Nella giornata di oggi, lunedì 16 marzo, saranno attivati i primi provvedimenti di sicurezza. Sarà valutata infatti la possibilità di effettuare i tamponi a tutti i dipendenti comunali e a tutti i membri della giunta e del consiglio, comunque già da giorni in quarantena.