Movimento Cristiano Lavoratori si schiera al fianco di Gratteri

Lo abbiamo già dichiarato e lo ribadiamo. Noi stiamo con Gratteri. Ma non basta!

Comunicato Stampa

In una regione che stenta a trovare percorsi di ripresa economica, priva di progetti di sviluppo e di crescita, dove diventa sempre più urgente riannodare i fili di una società sfilacciata e in profonda crisi, occorre un’assunzione di responsabilità individuale e collettiva che spinga sempre di più a una partecipazione attiva, ognuno nell’ambito del proprio ruolo, ma tutti protesi alla ricostruzione di una comunità viva e vitale che possa creare occasioni di sviluppo e di crescita economica e sociale.

Va bene la partecipazione alla manifestazione di sabato 18 gennaio. Ma stare con Gratteri e con tutti quelli che come lui lavorano per debellare il cancro del malaffare e della corruzione in questa regione ormai allo stremo di ogni forza, significa assumersi la quotidiana responsabilità di dire NO a tutti quei circuiti malavitosi che coinvolgono ogni settore della vita sociale, compresa la burocrazia, le professioni, la politica e l’economia.

Significa prendere posizioni nette di contrasto a questo sistema che sta asfissiando la nostra regione, privando di speranza e di futuro soprattutto i nostri giovani.

Significa offrire sani modelli educativi nelle scuole e nelle famiglie.

Significa avere il coraggio di dire No all’elefantiaca fabbrica del consenso dove i diritti individuali o collettivi assumono la veste di favori elargiti, di cui poi, si chiede il conto, anche in termini elettorali.

Se siamo in grado di assumerci queste responsabilità, allora ha senso partecipare alla manifestazione del 18 gennaio, contribuendo a mantenere viva la speranza di poter riscattare le sorti di questa regione ogni giorno per tutti i giorni dell’anno dall’alba al tramonto.

Avv.Vincenzo Massara

Presidente Regionale Movimento Cristiano Lavoratori