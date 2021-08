Emergenza incendi sul Reventino: evacuata una frazione di Platania

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Continuano a bruciare i boschi del Reventino nella zona di Platania.

Nelle ultime ore sono state evacuate la frazione di Campo Chiesa, gli scout del gruppo Catanzaro 10 che facevano il campo estivo a Pastillara e le suore della casa di spiritualità di Acquabona. L’incendio sta divampando da ore e sta impegnando intere squadre di soccorso. I roghi attivi in più punti stanno letteralmente divorando ettari di bosco, un polmone verde incontaminato che si sta riducendo in cenere perché le fiamme non si riescono ancora a domare.