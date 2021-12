Natale. Videomessaggio di auguri del vescovo mons. Schillaci

Videomessaggio del vescovo di Lamezia Terme mons. Giuseppe Schillaci alla Comunità lametina

Ecco le sue parole:

Cari fratelli e sorelle della Chiesa che è in Lamezia Terme, vorrei augurare a tutti voi un Natale ricco di gioia. Anche se stiamo vivendo ancora purtroppo in questo clima di pandemia che ci porta ad avere un po timore e paura.

Ma l’annuncio del Natale arriva, raggiunge tutti noi, raggiunge la nostra vita, raggiunge la nostra mente, ma soprattutto i nostri sentimenti con quell’espressione che l’angelo consegna ai pastori, a queste persone umili che sono ai margini, che sono scartate: non temete! L’invito a non avere paura.

Lasciamoci raggiungere da questa parola bella grande, gioiosa, luminosa, lasciamoci avvolgere da questa luce che rischiara sempre più la nostra esistenza e insieme ai pastori con queste persone umili semplici andiamo a Betlemme, andiamo per contemplare il mistero di Dio che si fa uomo e che si fa bambino. E’ il dono fatto a noi per noi e per la nostra salvezza, per noi e per la nostra vita, per la nostra salute tutta intera la natura e la salute che prende completamente la nostra vita e

Accogliamo questo dono non per arginarlo, per tenerlo per noi stessi, ma accogliamo questo dono per portarlo a tutti. E’ una luce radiosa, straordinaria, è una gioia grande che pur con queste difficoltà che ancora bussano alle nostre porte, alle nostre vite.

Ecco dobbiamo portare a tutti una gioia grande che ci lascia intravedere qualcosa di più e questo di più è la nostra capacità di amare, la nostra capacità di abbracciare e di raggiungere tutti gli uomini.

Soprattutto la capacità di amare le persone che sono più bisognose. Le persone che sono anche invisibili e raggiungiamo queste persone avvicinandoci a loro con un gesto di bontà con un gesto di tenerezza con un gesto di solidarietà.

Così sia Natale, così il Signore nasca nella nostra vita, così nella nostra vita nasca l’amore, quell’amore bello che è capace di abbracciare l’universo che è capace di abbracciare tutti.

Che sia un sereno un gioioso e un buon Natale a tutti