Nesci (M5S): maxi processo si terrà in Calabria. Stato presente su territorio

Il processo Rinascita-Scott si terrà in Calabria

Comunicato Stampa

L’indagine della Dda di Catanzaro si è conclusa lo scorso dicembre ed ha portato all’arresto di oltre 474 persone tra politici, amministratori locali, liberi professionisti ed esponenti della ‘ndrangheta”.

Lo dichiara Dalila Nesci, deputata calabrese del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione Antimafia.

“Ora grazie all’impegno del ministero della Giustizia, le difficoltà logistiche sono state superate e si è individuata una struttura adatta e permanente a Lamezia Terme (CZ). In questo modo anche la giustizia calabrese avrà una sua aula bunker, per questo processo e quelli futuri. Fin da subito, in linea con il procuratore Nicola Gratteri, abbiamo chiesto che il maxiprocesso si svolgesse in Calabria, per ribadire la presenza dello Stato in tutto il territorio, e ora questo segnale è arrivato”.