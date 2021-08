Nocera Terinese. “Divertiti con la fantasia”, al via i laboratori didattici a cura della Rambaldi Promotions

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Sono iniziate regolarmente le attività in programma del Rambaldi Lab kids denominati “divertiti con la fantasia”.

NOCERA TERINESE. Sono attività laboratoriali rivolte esclusivamente ai bimbi nel solco della continuità con i precedenti dell’estate scorsa, svoltisi sempre a Nocera Terinese nel chiostro quattrocentesco del Convento dei Cappuccini.

La didattica prevede varie forme di espressione con un interessante filo conduttore: le lezioni sono tenute da una docente di madrelingua inglese per un corso Basic di lingua. I bambini possono così iniziare a conoscere le varie differenze di linguaggio ed avvicinarsi, giocando, al mondo anglofono.

Le attività rientrano nel novero degli eventi Nuceria: Sacro, Musica, suggestione che sono iniziate a marzo e che si concluderanno a fine agosto sotto la direzione artistica di Giuseppe Lombardi e della Rambaldi Promotions con la direzione tecnica della dottoressa Tina Guglielmello. Grazie a tale servizio le famiglie dei bambini iscritti non dovranno sostenere nessun esborso, e le iscrizioni sono assolutamente gratuite.

La comunicazione è stata pubblicata regolarmente sul sito istituzionale del Comune di Nocera Terinese come da prassi e la fruizione avviene dalle 17 alle 19 e rappresenta oltreché uno svago e momento ludico per i bambini anche un piccolo break per le famiglie. Tra un disegno ed una filastrocca in inglese, tra un acquerello ed una creazione viene inoltre concesso un momento dedicato alla merenda, come in ogni Lab che si rispetti ; sono state richieste preventivamente ai genitori eventuali intolleranze o allergie sì da rendere un servizio ottimale.

Domenica 22 agosto alle 19, sempre nei locali del Convento dei Cappuccini, nel contesto del Premio Ligea D’oro verranno consegnati gli attestati di partecipazione al Lab for kids, alle famiglie dei partecipanti.

La direzione artistica intende fornire così una sensazione di continuità ed anche nei mesi a venire si creeranno le condizioni per realizzare altri progetti dedicati ai bimbi del territorio nocerese e lametino. Ciò al fine di rendere stabile uno spazio dedicato ai più piccoli, all’interno di una struttura come quella del Convento nocerese, già sede di tante attività per gli adulti e che presto vedrà la realizzazione di un Laboratorio permanente Rambaldi Promotions, grazie ad un ulteriore bando vinto ed un relativo contributo concesso dalla Regione Calabria.