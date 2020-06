Non venite a Lamezia: la campagna denigratoria di Easyjet

Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa regione soffre di un’evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti – e la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram.

Ma se cerchi un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Raggiungi le città costiere della costa tirrenica per spiagge sensazionali e mai affollate. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione.

Queste le parole nella sezione “ispirami” del sito Easyjet sulla città di Lamezia.

Evidentemente, immaginiamo noi, gli autori volevano con questa descrizione, sponsorizzare un luogo bello e tranquillo ma ancora poco famoso ed inesplorato.

Ne è uscita una gaffe senza precedenti che ha fatto infuriare il popolo calabrese tutto che già dalla mezzanotte di ieri sera sta facendo tam tam sui social con lo screenshot di questo articolo.

Cliccando poi su “guida di viaggio a Lamezia” della città se ne parla in toni decisamente diversi:

Lamezia Terme è un posto favoloso che vale la pena visitare in qualsiasi periodo dell’anno. In inverno le temperature sono più miti rispetto agli altri paesi europei; in primavera e in autunno il tempo è perfetto per uscite fuori porta, mentre in estate si raggiungono addirittura temperature di 35 gradi! È sempre il momento giusto per visitare questa città meravigliosa. Ci aspettiamo (e auguriamo) che la compagnia inglese corregga subito il tiro!