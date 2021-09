In tempi non sospetti, e lontani da ogni campagna elettorale, noi del Nuovo CDU abbiamo proposto al Presidente della Provincia di Catanzaro Abramo di mettere mano e aggiustare lo stadio polivalente “Carlei” ormai in stato di abbandono da diversi anni

Comunicato Stampa

La nostra proposta è stata subito recepita dalla Provincia che con l’aiuto della cooperativa “Malgrado Tutto” ha reso fruibile ed utilizzabile lo stadio.

Nello stesso tempo, l’iniziativa è piaciuta tanto al Presidente che, insieme, abbiamo proposto la realizzazione di una zona dedicata allo sport usufruibile anche dai disabili, in quanto, è già quasi in fase terminale il vicino palazzetto dello sport del Comune di Lamezia Terme e quindi, con l’aggiunta di altre opere, si sarebbe potuto realizzare il vecchio progetto della cittadella dello sport.

In base a questo proposito, la Provincia ha partecipato al bando “sport e periferie” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento sport, e ora finalmente è arrivato un finanziamento di 700.000 € per l’adeguamento dello stadio “Carlei”.

Il finanziamento ottenuto è un ottimo risultato, frutto della nostra proposta e delle capacità della Provincia che ne ha fatto richiesta. Speriamo che questo finanziamento sia subito attivo e subito si possa spendere e indire le gare d’appalto. Per la realizzazione della cittadella dello sport, naturalmente, anche il palazzetto dovrà essere terminato, in questo modo si valorizzerebbero un terreno e una zona che, allo stato attuale, sono di nuovo in completo abbandono.

L’ammodernamento di uno stadio di questa portata, come il “Carlei”, con spalti nuovi, spogliatoi a norma e viabilità accettabile, potrebbe creare una struttura tale da poter essere utilizzata sia per eventi sportivi, che artistici che culturali anche a livello regionale.

La struttura potrebbe essere omologata ed utilizzata nei campionati di calcio più importanti a cui speriamo che, nei prossimi anni, possa partecipare la nuova squadra dell’FC Lamezia Terme.

Un plauso all’Amministrazione provinciale per la tempestività e la messa in pratica di una nostra idea che, come sempre, pensa al futuro del nostro territorio.

Noi continueremo a proporre iniziative, per il bene di Lamezia Terme e di tutto il territorio, sapendo che le idee, per essere realizzate, devono avere anche un buon interlocutore per la concretizzazione e speriamo che anche alla regione Calabria avremo nostri buoni e capaci rappresentanti ed interlocutori.

Il coordinatore cittadino del Nuovo Cdu

Giancarlo Muraca

Il presidente cittadino del Nuovo Cdu

Giuseppe Muraca