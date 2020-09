Nuovo comandante per la stazione carabinieri di Marcellinara

Dal 21 settembre 2020, la Stazione di Marcellinara ha un nuovo Comandante

Il Maresciallo Ordinario Alberico Ingino ha infatti preso il posto del Maresciallo Capo Antonio Magisano che, dopo sette anni di comando, è stato trasferito a Catanzaro ove assumerà un incarico prettamente investigativo.

Il Maresciallo Ordinario Ingino, avellinese di 30 anni, sposato, ha frequentato tra il 2012 ed il 2014, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri e Firenze, il primo corso triennale per Marescialli, per poi essere destinato in Calabria quale maresciallo addetto alla Stazione di Borgia dove, negli ultimi sei anni, ha maturato una valida esperienza nelle attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità.

Nei prossimi giorni il nuovo Comandante incontrerà le autorità locali e si porrà immediatamente a disposizione del territorio che comprende i Comuni di Marcellinara, Settingiano, Amato e Miglierina.