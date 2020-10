“Nuovo Dpcm: sanità ed economia in emergenza”. Webinar a cura di Barbanti e Piccioni

Barbanti e Piccioni: “Un webinar per sostenere il personale sanitario e le attività economiche di Lamezia Terme dopo l’ultimo Dpcm”

Nota stampa: “Ormai da giorni siamo nel pieno della seconda ondata di Covid19 ed il governo sta cercando di porre dei freni attraverso l’emanazione di Dpcm che prevedono la limitazione di attività sociali, culturali, ricreative, enogastronomiche.

In pochi giorni siamo tornati indietro di 6 mesi, ai tempi della prima ondata e poco prima del devastante lockdown, con gli ospedali nuovamente presi di assalto, i pronto soccorso in emergenza ed i posti di terapia intensiva che, purtroppo, vanno via via riempiendosi. Una situazione sanitaria che in Calabria, ove il settore già soffre da un decennio a causa di continui tagli e restrizioni, desta seria preoccupazione.

Ma, a differenza di sei mesi fa, oltre ai problemi in ambito sanitario, il disagio sociale ed economico sta emergendo sotto forma di manifestazioni e proteste di piazza, alcune volte molto violente e da condannare, altre volte in maniera pacifica e costruttiva come, in maniera responsabile, hanno fatto gli esercenti di Lamezia Terme.

Pensiamo ai tanti medici ed infermieri dell’Ospedale di Lamezia Terme che con grande spirito di abnegazione cercano di operare in condizioni difficili mai facendo mancare il proprio aiuto ai cittadini in difficoltà; pensiamo ai tanti esercenti che si trovano ad affrontare una nuova stretta che si aggiunge a quella già vissuta 6 mesi fa e che ha pesantemente colpito l’attività aziendale.

Proprio per confrontarci sul tema e raccogliere le problematiche ed i suggerimenti in merito a come poter contemperare le esigenze sanitarie e quelle imprenditoriali, abbiamo organizzato un webinar, unico strumento ormai per incontrarci, dal titolo “Nuovo DPCM: Sanità ed economia in emergenza?” insieme alla dott.ssa Giuseppina Berardelli, dirigente medico infettivologo del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, all’avv. Luisa Cimino, in rappresentanza degli esercenti lametini firmatari della Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri, all’On. Roberto Occhiuto, deputato di Forza Italia, ed alla Sen. Silvia Vono, senatrice di Italia Viva. Il webinar si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 19.00 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina https://www.facebook.com/barbantisebastiano

On. Sebastiano Barbanti

Avv. Rosario Piccioni