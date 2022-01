Nasce il nuovo progetto editoriale “Lamezia storica”

Il nuovo anno solare ha visto in città, lo svilupparsi di un nuovo progetto editoriale, “LAMEZIA STORICA”, edito Grafichéditore, sottolineando il grande senso di appartenenza alle radici storiche e culturali dei lametini

Comunicato Stampa

Un progetto che guarda al patrimonio cittadino, ed al suo intersecarsi con i comuni dell’hinterland in un abbraccio di storia, presentato sotto la lente di ingrandimento dello storico prof. Villella, fondatore e responsabile, e con il coordinamento di Antonio Perri, direttore responsabile.

Un’idea nata quasi per gioco e con tutta l’incognita che può accompagnare una scommessa culturale ma che, nel giro di poco tempo, ha conquistato adulti e ragazzi, diversi per storie personali ma tutti accomunati da quell’unica certezza che è appunto, Lamezia storica.

Ed in particolare, a manifestare il proprio consenso alla nuova rivista, sono stati i lametini che non vivono più nella propria terra natia ma che, ne seguono costantemente i suoi sviluppi.

Ad esprimere il suo pensiero è stato Basilio Perugini, figlio del fondatore della città di Lamezia terme, Arturo, che non ha perso occasione per rivolgere al nuovo progetto il suo in bocca al lupo con una lettera indirizzata proprio alla redazione di Lamezia Storica.

La grave situazione sanitaria, che ha impedito l’organizzazione delle consuete iniziative del Comitato “4 gennaio”, – dichiara l’avvocato Perugini – purtroppo non consente ancora la realizzazione di pubbliche manifestazioni a sostegno della sua attività e del percorso di evidenziazione di tutte le potenzialità di Lamezia Terme e delle altre realtà territoriali che costituiscono da sempre un unico comprensorio.

Un’occasione culturale dunque, – continua Perugini- che certamente rientra nelle finalità del nostro Comitato ci è stata offerta dalla felice iniziativa dell’amico Prof. Vincenzo Villella con la pubblicazione del numero zero della Rivista “Lamezia Storica” che riprende i temi già ampiamente esplorati delle comuni radici storiche e culturali degli ex Comuni che hanno costituito Lamezia Terme e dei Comuni del Comprensorio, ed in particolare, dei Comuni contigui con i quali la nostra Città costituisce un unicum territoriale.

Ai fini di incrementare la collaborazione il nostro Comitato intende sostenere la proposta di render la rivista disponibile per le amministrazioni comunali e per i consiglieri comunali dei Comuni contigui.

La Grande Lamezia come Unione dei Comuni contigui rimane l’obiettivo che intendiamo riproporre ai nostri Rappresentanti, ai Sindaci, ai Consigli Comunali, sollecitandone a mantenere concretamente vivo il comune sentimento di appartenenza ad un’unica realtà e validamente contribuire a costruire la Grande Lamezia.

Dal suo canto, il professor Villella ringrazia l’avv. Perugini, esternando la sua ammirazione per la costante azione di promozione della nostra città fuori dalle sue mura storiche e geografiche, contribuendo alla mission che ha illuminato il progetto, quella cioè, di investire ogni concittadino del ruolo di ambasciatori-testimoni della vivacità storica che anela intono alle sue bellezze naturali lametine.

La sfida – aggiunge lo storico – è quella di coinvolgere le realtà scolastiche che, attraverso sollecitazioni linguistiche e culturali, saranno la roccaforte del nostro patrimonio.