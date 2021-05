Ottima la prova dell’ASD Pattinaggio Lamezia ai campionati regionali

Dopo più di un anno di stop dall’attività agonistica a causa della pandemia, la vera vittoria per l’ASD Pattinaggio Lamezia è stata portare ai campionati regionali 21 atleti che si sono distinti per bravura ed eleganza.

Le allenatrici lametine,Valentina Grillo, Viviana Raccuglia ed Ilenia Graziano dichiarano: “siamo soddisfatte del lavoro svolto in questi mesi dalle nostre atlete , ma i campionati conclusi ieri non rappresentano per noi la fine dell’ anno rotellistico, ma solo il punto da cui ripartire per provare a migliorarci sempre più “.

Podi conquistati da Marialetizia Esposito (2*classificata cat. Div. Nazionale C), Giohanna Mascaro (2* classificata cat. Div Nazionale A), Letizia Bronzi (3* classificata cat. Giovanissimi A) Federica Gaetano (3* classificata cat. Giovanissimi B) e Angela Ferraro (1* classificata cat. Esordienti B -UNICA ATLETA CALABRESE che gareggia in una categoria federale).

Ottimi piazzamenti anche per Giorgia Gaetano (4* classificata cat Giovanissimi B), Federica Stella (4* classificata cat Es. reg. B), Ludovica Raso (5* classificata all. Reg. A), Alessandra Stella (4* classificata All Reg B).

Buone performance anche per tutte le altre atlete.CAT GIOV B:

6* Marcella Lillo Edoardo

7* Carola Commisso

8* Noemi Mirante

9* Ilenia Perri

10* Adele Sauro

CAT ES REG A

6* Megan Mercuri

CAT ES REG B

6* Francesca Cefalì

CAT AL REG A

6* Giorgia Viterbo

8* Anastasia Scalise

CAT AL REG B

8* Serena Cristiano

CAT DIV NAZ A

6* Aurelia Ciambrone

7* Caterina Gaetano

8* Sofia Popello