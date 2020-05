Paola. Polizia sequestra spiaggia abusivamente occupata

Nella giornata di giovedì, personale della Polizia di Stato in servizio al dipendente Commissariato di P.S. di Paola ha proceduto al sequestro di un’area demaniale marittima di 5.200 mq circa, proprio a ridosso della spiaggia ivi esistente, che era stata occupata abusivamente per la coltivazione di numerose piante nonché utilizzata per l’allevamento di animali

Nei giorni scorsi, dalla verifica di alcune relazioni tecniche comunali, venivano predisposti e svolti servizi di osservazione, documentati da videoriprese ad opera della Polizia Scientifica, che permettevano di accertare che un quarantesettenne di Paola aveva occupato l’area di cui trattasi abusivamente.

Proceduto al sequestro dell’area demaniale illegalmente occupata, veniva riscontrato altresì anche un impianto di irrigazione, attraverso il quale veniva attinta illegalmente l’acqua dalla rete idrica comunale utilizzata per innaffiare le piante da orto e gli alberi da frutto ivi esistenti

All’interno dell’area sequestrata vi era una gabbia in legno e rete metallica, con all’interno animali da allevamento, nelle more del sequestro le bestie venivano affidate per l’accudimento.

L’area sottoposta a sequestro è stata delimitata da apposita visibile segnaletica e la persona deferita alla Procura della Repubblica di Paola per il reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima.