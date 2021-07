Il Pd manda un messaggio da Tropea, Tassone: cambiamento possibile

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Il Pd manda un messaggio da Tropea, Tassone: “La grande partecipazione dimostra che il cambiamento è possibile, fare sinergia per avviare lo sviluppo”

Comunicato Stampa

Sindaci, amministratori, dirigenti di partito, simpatizzanti. Una partecipazione ampia e generosa quella che ha caratterizzato l’evento “Turismo e infrastrutture in

Calabria. Quali prospettive?, svoltosi nella serata di ieri a Tropea. L’attento pubblico ha sfidato gli oltre 40 0 per ascoltare le proposte messe in campo per superare le molteplici criticità e rilanciare il processo di crescita sociale ed economica in Calabria.

“Grande soddisfazione “per “l’ottima riuscita” dell’iniziativa è stata espressa dal consigliere regionale Luigi Tassone. La discussione si è concentrata sulle

difficoltà esistenti, soprattutto di carattere viario, ma anche sulle prospettive di un’area che è dotata delle risorse e delle intelligenze necessarie per lo sviluppo. Agli interventi degli amministratori locali hanno fatto seguito analisi, approfondimenti e riflessioni da parte del segretario provinciale del Pd Enzo Insardà, del presidente del Pd di Vibo Valentia Enzo Romeo, della coordinatrice regionale delle donne del Pd Teresa Esposito, del coordinatore regionale di “Prossima” Michele Mirabello, del dirigente regionale del partito Sebi Romeo, del consigliere regionale Luigi Tassone, dei deputati Antonio Viscomi ed Enza Bruno Bossio. Le conclusioni sono state affidate alla candidata alla Presidenza della Regione Amalia Bruni e al coordinatore nazionale delle “Agorà democratiche” Nicola Oddati.

Il confronto delle idee ha portato a sviscerare le esigenze percepite dal territorio come il miglioramento dei collegamenti fra coste ed aree interne in modo da creare un sistema virtuoso che riesca a coniugare diversi elementi come i percorsi enogastronomici ed il turismo lento. È stata rimarcata la necessità di garantire l’accessibilità, anche attraverso un’efficace manutenzione della strada statale 523 che congiunge Pizzo Calabro con Tropea e Capo Vaticano. Altro tema centrale è stato quello relativo alla valorizzazione del porto di Tropea, per il quale è stato stanziato in precedenza un significato finanziamento che, però, non risulta ancora del tutto erogato. Non sono mancate considerazioni politiche, a margine dell’appuntamento, con Tassoneche ha rilevato che “con Amalia Bruni, interprete della competenza, dell’impegno e del cambiamento, abbiamo

riaperto la partita delle prossime elezioni regionali. La grande partecipazione – ha concluso – testimoniano fiducia ed entusiasmo nel nuovo corso e certificano che il Pd provinciale e quello calabrese si sono finalmente messi sulla strada giusta”.