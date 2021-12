Il Pd riparte: prende vita il Forum Legalità, Sicurezza e Violenza di genere

L’avvocato Laura Gigliotti nominata portavoce



Comunicato Stampa

Il PD di Lamezia Terme su proposta di Franco Lucia, coordinatore cittadino, ha nominato portavoce del Forum “Sicurezza, Legalità e violenza di genere” la Dott.ssa Laura Gigliotti, «Giovane Avvocato del Foro di Lamezia Terme esperta in Diritto di famiglia, Diritto del lavoro e previdenziale, Diritto ambientale. Da sempre impegnata nel sociale e negli ultimi tempi in special modo contro la violenza di genere, attraverso azioni concrete sul territorio».

Lo comunica una nota . «Giovane e valida professionista – è detto – porterà all’interno del partito democratico una visione fresca ma piena dei valori di giustizia e legalità che quotidianamente persegue attraverso la professione e con la sua azione civica, orientata alla necessità di innalzare la consapevolezza dell’importanza della legalità aldilà e oltre ogni bandiera politica». Il forum è la testimonianza concreta da parte del Pd di non voler abbassare la guardia su tematiche di estrema sensibilità, in una città in cui il consiglio comunale, in 26 anni , è stato sciolto per ben tre volte per infiltrazione mafiosa e nella quale per gli stessi motivi l’azienda sanitaria provinciale è commissariata, confermando una pericolsa presenza delle organizzazioni criminali ,nel nostro territorio, nel suo tessuto produttivo e negi stessi centri nevralgici del potere mettendo a repentaglio la stessa tenuta democratica della città.

«Il PD di Lamezia – sostiene Laura Gigliotti – deve riappropriarsi del proprio ruolo di faro per la comunità cittadina, lavorando sui valori comuni a tutti ed aldilà di colori e bandiere politiche che si fondano sul rispetto dei principi costituzionali legati al rispetto delle regole comuni per un vivere condiviso civile e sano. E’ arrivato il momento di parlare al cuore di tutti, cercando di abbattere egoismi e indifferenza, ricordando che solo una comunità sana, nei principi e nei valori che la ispirano e la guidano, può sperare di crescere e svilupparsi in modo strutturato e adeguato alle sfide del futuro che una città come Lamezia, dalle grandi potenzialità e risorse, dovrà affrontare».

Il Pd di Lamezia con il forum «intende avviare uno spazio di confronto aperto a tutti, nel quale educarci alla legalità, nello scambio reciproco di idee, proposte, sensibilità. Educarci insieme per assumerci insieme le responsabilità, lavorando alla costruzione di un sentire comune che possa rappresentare un nuovo approccio e un nuovo linguaggio su materie e argomenti difficili ma essenziali e trasversali a qualsiasi dibattito e qualunque tema in campo».