Petroná (CZ). Perde la vita durante una escursione alla ricerca di funghi

L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di ieri in loc. Arietta nel comune di Petroná (CZ)

Un escursionista è morto cadendo in un burrone mentre stava cercando funghi in località Arietta nel comune di Petroná. La vittima, un 57enne, ieri mattina si era incamminato da solo lungo un sentiero ma per cause in corso di accertamento sarebbe scivolato finendo in un burrone.

All’arrivo dei soccorsi l’uomo era già morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che, dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, hanno recuperato la salma, trasportata, con l’ausilio dei dispositivi sanitari in dotazione , sino alla strada principale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.