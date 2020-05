Pianopoli (CZ). Nasce l’unione baristi pianopoletani

Era gia nell’aria da tempo, e finalmente ci siamo riusciti, oggi nasce l’unione baristi pianopoletani

Comunicato Stampa

Alla luce dei recenti fatti e delle attuali decisioni della presidente della Regione Calabria, abbiamo deciso all’unisono dopo un’attenta analisi, di aspettare l’evolversi degli eventi, almeno fino a giorno 18 maggio.

A prescindere delle scelte che faranno i nostri politici, in questo momento tragico per molte famiglie italiane, non vogliamo essere partecipi di una catastrofe, anche se preme in primis a noi riaprire.

Continueremo ad esserci per voi con le nostre consegne a domicilio, contattateci, noi ci saremo, noi con voi, voi per noi.

restiamo distanti oggi, per riabbracciarci più forte domani.

vi vogliamo bene

Pedro, Angelo, Gianni, Marco, Antonio, Sandro