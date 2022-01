Pietro Terranova nuovo attaccante dell’F.C. Lamezia Terme

Il Lamezia Terme comunica di aver acquistato il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Pietro Terranova

Nato a Paceco (TP) nel 1994, Terranova è strato il capocannoniere dello scorso campionato di serie D girone I, segnando ben 20 reti con la maglia del Dattilo.

Ala destra, veloce e incisiva, capace di muoversi bene tra le maglie della difesa avversaria alla ricerca del posizionamento migliore.

Giocatore dal gran dribbling, Terranova calcia bene sia col destro che col mancino, con precisione e potenza anche dalla lunga distanza.

Il nuovo calciatore gialloblu, grazie alla sua versatilità, è capace di adattarsi ad ogni posizione del tridente offensivo, garantendo a mister Campilongo duttilità e varietà di scelta.

Terranova ha iniziato la presente stagione in Serie C con la maglia del Picerno; in carriera, per l’attaccante siciliano, esperienze anche con: Paceco, Marsala, Tamai, Palazzolo e Dattilo, tutte in Serie D, e con il Glacis United nella National League di Gibilterra.

Di seguito le prime dichiarazioni del nuovo attaccante del club lametino: “Sono molto contento di arrivare qui a Lamezia Terme; ringrazio la società che mi ha fortemente voluto. Mi sento bene dal punto di vista fisico e sono pronto a dare il mio contributo per i colori gialloblu”.