Piscioneri (Fnp Cisl): “Evitare ulteriore espansione dei contagi in RSA”

Cosimo Piscioneri, Segretario Generale Fnp Cisl Calabria chiede la massima attenzione per evitare un’ulteriore espansione dei contagi in RSA

Comunicato stampa

«Nel quadro della pandemia che sta incidendo in maniera devastante nella vita quotidiana di tutti noi – scrive in una nota il Segretario generale della Federazione Nazionale Pensionati Cisl della Calabria, Cosimo Piscioneri –, constatiamo che anche nella nostra regione non si arrestano i contagi nelle Residenze Sanitarie Assistenziali.

Nell’evidenziare la necessità che sia intensificata l’attenzione per evitare un’ulteriore espansione del virus in queste strutture, tutelando il più possibile ospiti e personale dal rischio di esserne colpiti, la Fnp Cisl auspica che la campagna di somministrazione dei vaccini anti Covid proceda con il massimo della celerità e che quanto prima – conclude il Segretario generale regionale Piscioneri – si arrivi a vaccinare chi vive nelle RSA, la popolazione anziana e tutte le persone più fragili, verso le quali è richiesto sicuramente un supplemento di responsabilità da parte della comunità sociale nel suo insieme».