“Politica e Paesaggio”: venerdì 9 ottobre inaugurazione presso il Chiostro

“Politica e Paesaggio” è il titolo della rassegna di incontri ideata dall’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme e curata da Francesco Bevilacqua e Giorgia Gargano

La ragione del progetto è la creazione di uno spazio di riflessione e discussione pubblici sull’uso che la politica può fare del territorio nella sua accezione di spazio di interazione tra uomo e natura.

La rassegna verrà inaugurata il 9 ottobre alle 17.30 al Caffè Letterario presso il Chiostro di San Domenico con la presentazione del volume “La montagna calabrese”, curato da Giovanna de Sensi Sestito e Tonino Ceravolo ed edito da Rubbettino Editore: un volume che propone al lettore le plurime sfaccettature attraverso cui la montagna è stata vissuta in Calabria come luogo di popolamento, in prospettiva culturale, sociale, storica, economica, naturalistica.

L’incontro sarà moderato da Francesco Bevilacqua, che converserà con la prof. Giovanna De Sensi Sestito, il prof. Vito Teti e l’editore dr. Florindo Rubbettino.

Saranno presenti il Sindaco, avv. Paolo Mascaro, e l’Assessore alla Cultura di Lamezia, dr. Giorgia Gargano, insieme ai prestigiosi nomi della cultura che hanno contribuito alla stesura del volume, con i quali il pubblico è invitato a interagire scambiando idee, proposte, suggerimenti.