Presentato Picarro Surveyor: innovazione tecnologica di Italgas

Una delegazione di Italgas, società di distribuzione cittadina del gas naturale, ha presentato “Picarro”, nuova tecnologia all’avanguardia del settore

Ieri, martedì 22 settembre, presso il comune di Lamezia Terme, una delegazione di Italgas, società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale, ha presentato “Picarro”, nuova tecnologia all’avanguardia del settore.

A rappresentare l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco, avv. Paolo Mascaro insieme ad alcuni assessori della sua giunta, l’ing. Califano ed il tenente colonnello, Aldo Rubino.

Con minuziosità di dettagli, sono state illustrare le tecniche di monitoraggio delle condotte e di ricerca preventiva delle dispersioni attraverso tecnologie all’avanguardia.

Nello specifico, appunto, “Picarro Surveyor”, attualmente rappresenta la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas, che la società adotta in esclusiva per l’Europa.

L’adozione di questa nuova tecnologia rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione di asset e processi che Italgas porta avanti ormai da anni, finalizzato a fornire un servizio sempre più efficiente, sostenibile e sicuro per le comunità e i territori in cui opera.

Picarro, in particolare, ha permesso di conseguire importanti risultati sin dalla sua introduzione, consentendo di controllare complessivamente una quantità di chilometri di rete pari al 150% in più rispetto agli standard minimi indicati dall’autorità di regolazione.

Insieme alla tecnologia Picarro, come da programma, vi è stata la condivisione delle opportunità offerte dalla nuova app Work On Site, sviluppata nella Digital Factory di Italgas.