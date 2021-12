Raffaele Lamezia: impegno delicato con l’Aquila Bronte

Nella decima giornata di campionato di serie b maschile i gialloblu saranno di scena al palazzetto dello sport di Bronte sabato 18 dicembre contro i padroni di casa

Un impegno da non sottovalutare perchè i siciliani attraversano un buon stato di forma, merito di due vittorie nelle ultime due partite.

Nei match casalinghi i catanesi si sono fatti valere spesso, quindi Porfida e compagni dovranno sudare le proverbiali sette camicie se vorranno portare a casa i tre punti.

Il team manager Luca Torchia dichiara:«partita fondamentale, ci teniamo a chiudere l’anno nel migliore dei modi. Bronte è una squadra molto ostica, soprattutto in casa, adesso si è aggiunto anche Scuffia, un opposto che fino a qualche mese fa militava in serie A3 e quindi sicuramente sarà il valore aggiunto. Per la Raffaele sarà fondamentale tenere il più lontano possibile i diretti contendenti alla corsa play-off e Bronte con questo acquisto si inserisce tra queste. Affrontiamo questa trasferta con una squadra rimaneggiata, ma ci teniamo a fare bene. E’ la prima di tre partite importanti, dopo questa avremo lo scontro diretto in casa con Fiumefreddo e poi a Siracusa, tre gare che possono segnare una svolta fondamentale per i play-off.»