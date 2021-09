Raffaele Lamezia, al Palasparti test con l’Area Brutia Volley Team

Prosegue la preparazione in vista del prossimo campionato di serie B maschile per la Raffaele Lamezia

I gialloblu, vittoriosi per 3-1 nell’allenamento congiunto di mercoledì 22 settembre al Polifunzionale di Quattromiglia (CS) contro l’Area Brutia Volley Team, domani 25 settembre ricambieranno il favore ai rossoneri cosentini ospitandoli a loro volta al Palasparti.

Un’amichevole importante perchè in questo momento la squadra ha bisogno di rodare il sestetto in vista dell’inizio del campionato previsto per sabato 16 ottobre in casa contro la Paomar Volley Siracusa.

Il palazzetto riapre ai tifosi gialloblu che potranno finalmente supportare i loro beniamini.

Per l’evento saranno applicate le misure anti Covid in vigore, che al momento prevedono ingresso con green pass, oppure certificato di tampone effettuato entro le 48 ore o, ancora, idonea certificazione medica, per tutti coloro di età maggiore ad anni 12.

Si ricorda inoltre l’uso obbligatorio della mascherina e del distanziamento interpersonale.