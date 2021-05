Raffaele Mazza riceve il premio Dante Alighieri ‘Ars Gratia Artis Summa Cum Laude’

Con l’inaugurazione avvenuta il 9 maggio 2021, si è dato il via all’evento internazionale promosso e organizzato da Queen art studio Centro Culturale Artistico Internazionale di Padova a cura della Dott.ssa Maria Grazia Todaro Art Director Gallery

La madrina dell’evento è stata la Deputata della Repubblica Italiana, Parlamentare Europea Elisabetta Gardini, figlia di un noto pittore Padovano, da sempre vicina all’arte, agli artisti e alla cultura.

Significativo lo scopo della manifestazione, che si propone di valorizzare il talento e la creatività di artisti nazionali e internazionali, come pure delle gallerie, delle organizzazioni e dell’associazioni che si distinguono in questo settore, in un periodo difficoltoso, per via dei nuovi confini invisibili generati dal covid-19.

In funzione di questo nuovo assetto e situazione, si è deciso di mostrare l’arte in una galleria 3d, un museo on line, un progetto innovativo interattivo e permanente, che vede la realizzazione di un esclusivo spazio espositivo virtuale unico ed emozionante, mediante un metodo di comunicazione del tutto nuovo nel campo delle gallerie d’arte.

Raffaele Mazza è stato scelto con l’opera “Trinità”, aggiudicandosi il premio Dante Alighieri ‘Ars Gratia Artis Summa Cum Laude -International Contemporary Art Museum 3d, con un Attestato di Merito e un Trofeo.

Un riconoscimento importante al Merito Personale che prende il nome di Premio Dante Alighieri, iI sommo poeta, di cui nel 2021 ricorre il VII centenario della morte.

Leggenda vuole che Padova sia stata anche scenario dell’incontro del padre della lingua italiana con un altro illustre toscano, Giotto, autore del ciclo pittorico nella cappella degli Scrovegni.

