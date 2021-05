Razzo cinese in caduta: allerta fino a domattina alle 9

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha segnalato il rientro nell’atmosfera terrestre del secondo stadio del vettore cinese (razzo spaziale) PRCCZ5B, prevedendone la potenziale caduta di frammenti in un raggio di territorio ricomprendente diverse regioni del Centro-Sud Italia, tra cui la Calabria.

La previsione di rientro sulla Terra è fissata per le ore 2:24 del 9 maggio 2021, con un margine temporale di incertezza di 6 ore. Pertanto, l’allerta è da considerarsi dalle 20:24 di sabato 8 maggio 2021 fino alle 08:24 di domenica 9 maggio 2021.

II Dipartimento consiglia, in quell’arco temporale – oltre alle indicazioni allegate nell’unita nota, acquisita in data odierna – di stare in casa, lontani da finestre e porte vetrate; i frammenti, impattando sui tetti degli ediflci, potrebbero causare danni, perforando i tetti e i solai sottostanti, cosi determinando anche pericolo per le persone.

Tutto ciò premesso. i Sigg.ri Sindaci e Commissari straordinari vorranno attivarsi per le necessarie attivita di comunicazione/informazione alla popolazione, affinchè sia adottata ogni utile cautela del caso, indicando, in via preventivo-precauzionale, quale arco temporale da osservare il seguente: dalle ore 20:00 di sabato 8 maggio 2021 fino alle 09:00 di domenica 9 maggio 2021.