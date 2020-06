Regione Calabria: dal 19 giugno riapertura sale giochi e scommesse

“A decorrere dal 19 giugno 2020, è consentito – in conformità alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” adottate in data 11.6.2020 – lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, lo svolgimento di fiere e congressi e le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot”.

E’ quanto prevede l’ordinanza della Regione Calabria firmata dal presidente Jole Santelli.

Clicca qui per leggere l’ordinanza.